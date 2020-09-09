Çavuşoğlu: Kardeş Mali halkına desteğimizi sürdüreceğiz - Son Dakika

Çavuşoğlu: Kardeş Mali halkına desteğimizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali'de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından Mali Devlet Radyo ve Televizyonu'na (ORTM) değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu: Kardeş Mali halkına desteğimizi sürdüreceğiz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali'de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından Mali Devlet Radyo ve Televizyonu'na (ORTM) değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de kardeş Mali halkının yanında olmaya devam edeceğiz ve kardeş Mali halkına da verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali'de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından Mali Devlet Radyo ve Televizyonu'na (ORTM) değerlendirmelerde bulundu. "Mali bizim için dost ve kardeş bir ülke" diyerek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Zor günlerde her zaman Mali'nin ve kardeş Mali halkının yanında olduk. Mali'nin istikrarı güvenliği ve ekonomik kalkınması bizler için de önemli, Batı Afrika için önemli ama tüm kıta için de çok önemli. Özellikle Mali'nin içinden geçtiği bu süreçte bu ziyareti gerçekleştirmek istedim. Maalesef Mali, yıllardır farklı sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Biraz önce Halkın Selameti için Ulusal Konsey'in başkanı ve üyeleriyle görüştük. Buraya gelmeden önce Birleşmiş Milletler'in Özel Temsilcisi ve buradaki misyonunun başkanı ile yine Afrika Birliği'nin buradaki temsilcisiyle görüştük. Bundan sonraki süreçte, Mali'de hangi adımlar atılabilir, neler yapılabilir bunları görüştük" dedi.

"ARZUMUZ MALİ'NİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE GEÇİŞ SÜRECİNİ TAMAMLAMASIDIR"Bakan Çavuşoğlu, Mali'de geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının arzulandığını ifade ederek, "Arzumuz Mali'nin sorunsuz bir şekilde geçiş sürecini tamamlamasıdır. Bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik bir şekilde seçimlerin yapılabilmesi için gerekli adımların atılması Mali'nin geleceği bakımından önemli" dedi. Çavuşoğlu, "Tüm bu konularda samimi görüşlerimizi bir kardeş gibi biraz önce konseyle paylaştık ve içerisinden geçtiği bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için biraz önce söylediğim gibi anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in buradaki misyonuna destek verdik. İki polisimiz burada görev yaptı ve buradaki BM misyonunun bütçesine de katkı sağladık. Mali'nin terörle mücadelesine her zaman destek olduk, bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte, yine bu Covid-19'dan dolayı da etkilenen Mali'ye desteğimiz devam edecek. Daha önce kurumlarımız ve şirketlerimiz aracılığıyla Mali'ye destek vermiştik. Bugün de beraberimde ventilatör ve N-95 gibi maske getirdik" diye konuştu."KARDEŞ MALİ HALKININ YANINDAYIZ"Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bugün ECOWAS'ın temsilcisi yetişemediği için planladığımız halde görüşemedik. Buradan önce yine Bissau'ya sonra Senegal'e gideceğiz ve bölge ülkeleriyle de Mali'nin şu anda içerisinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Şu anda Mali'nin içinde bulunduğu şartlarda sivil toplumla ve siyasi partilerle kapsamlı bir şekilde görüşmelere başlanılmasını olumlu buluyoruz. Aynı şekilde başta ECOWAS, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumla da bu süreçte iş birliği önem arz ediyor. Uluslararası toplumla iş birliği konusunda biz de Türkiye olarak gereken katkıyı sağlayacağız. Biz önümüzdeki süreçte de kardeş Mali halkının yanında olmaya devam edeceğiz ve kardeş Mali halkına da verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Bakan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 23:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Kardeş Mali halkına desteğimizi sürdüreceğiz - Son Dakika

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