Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Karşıda PKK'nın İçinde Olduğu İttifaka Destek Verir Misiniz?"

Çavuşoğlu: "Karşıda PKK'nın İçinde Olduğu İttifaka Destek Verir Misiniz?"

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?" dedi.

"Türkiye'nin istikrarı bakımından önemli"

Yağmur altında AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş'ta yoğun programları olduğunu dile getirdi.

Kaş için yaptıklarını, devletin yatırımlarını, projelerini paylaşacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Gece gündüz her yerde çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak burada yola, hizmete devam diyeceğiz. Vatandaşlarımız iki ittifak var. Hangisi Kaş'a hizmet edebilir, hangisinin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Antalya ile Kaş'a hizmet yapar bunu görüyorlar ve hesabını yapıyorlar. Menderes Türel'den daha iyi hizmet yapabilecek birisini görebiliyor musunuz? Herhangi bir projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz? Vatanını, milletini sevenler, PKK'lıların, TİKKO'cuların, HDP'lilerin, DHKP-C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi, şehirleri teslim eder misiniz?"

Projeleriyle beraber bu seçimin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı bakımından önemli olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, seçim günü güzel haberler beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Ankara'ya güzel haberler göndereceklerini, bunu da tüm dünyanın göreceğini de belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, PKK, Politika
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