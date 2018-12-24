Çavuşoğlu: (Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye'deki Soruşturmamız Derinleştirilerek Devam Ediyor"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:53 Kaynak: AA
Türkiye'de İkinci El Araba Alma Nedenleri Arasında İlk Olarak Eşin Dostun Arabasını Satması Geliyor
Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi! KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlıyor
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı