Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: (Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye'deki Soruşturmamız Derinleştirilerek Devam Ediyor"

Çavuşoğlu: (Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye'deki Soruşturmamız Derinleştirilerek Devam Ediyor"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:53 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus, Güncel
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