Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü - Son Dakika

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.