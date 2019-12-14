Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
6 saat önce
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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