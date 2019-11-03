Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile bir araya geldik. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'nın hazırlıklarını, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin terör raporuna sert tepki: ABD'nin hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]