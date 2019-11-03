Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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