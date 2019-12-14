Çavuşoğlu, katarlı mevkidaşı şeyh muhammed ??bin abdülrahman bin casim el thani ??ile görüştü. - Son Dakika

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Çavuşoğlu, katarlı mevkidaşı şeyh muhammed ??bin abdülrahman bin casim el thani ??ile görüştü.
7 saat önce
Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed ??bin Abdülrahman bin Casim El Thani ??ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed ??bin Abdülrahman bin Casim El Thani ??ile görüştü
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