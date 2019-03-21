Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Katrugalos Ortak Basın Toplantısı

Çavuşoğlu-Katrugalos Ortak Basın Toplantısı

35 dakika önce

ANTALYA/ Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız." dedi.

Çavuşoğlu-Katrugalos Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
ANTALYA/ Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, " Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız." dedi.

Katrugalos ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasındaki sorunlara uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunması gerektiğine inandıklarını dile getiren Katrugalos, bölgede var olan gerginlikleri azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Katrugalos, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları var ve biz bunların farkındayız."

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Türkiye, Doğu Akdeniz, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel
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