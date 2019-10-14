Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.
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