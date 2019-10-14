Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.

Çavuşoğlu, kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanı mukhtar tleuberdi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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