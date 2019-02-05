Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi Kabul Etti

Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi Kabul Etti

1 saat önce

Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi kabul etti(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi Kabul Etti, System.String[]
Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi kabul etti

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: DHA

Ankara, kayrat abdrahmanov, Güncel
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