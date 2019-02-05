Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi Kabul Etti
1 saat önce
Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi kabul etti(Tür: Ankara)
Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi'yi kabul etti
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: DHA
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