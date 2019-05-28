Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti. Genel Sekreter Hajiyev, Bakan Çavuşoğlu'na, KEİPA Onur Madalyası takdim etti.
Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:04 Kaynak: AA
Sekreter, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]