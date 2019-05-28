Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:04 Kaynak: AA
, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti. Genel Sekreter Hajiyev, Bakan Çavuşoğlu'na, KEİPA Onur Madalyası takdim etti.
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