Çavuşoğlu: "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirterek, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirterek, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in çoluk çocuk demeden sivil halka saldırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu son saldırı onun barıştan değil, savaştan yana olduğunun yeni bir kanıtı. Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:04:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]