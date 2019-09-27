Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
15 dakika önce
Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:22 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor. Trump'ın söylediği 20 mildi. Bizim de Amerikalılarla yaptığımız müzakere 20 millik bir güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Yani bu ortalama 30 kilometreye tekabül ediyor."
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