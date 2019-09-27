Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
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Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.

15 dakika önce

Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor. Trump'ın söylediği 20 mildi. Bizim de Amerikalılarla yaptığımız müzakere 20 millik bir güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Yani bu ortalama 30 kilometreye tekabül ediyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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