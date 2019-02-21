Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz
25 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlayacaklarını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlayacaklarını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:25
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