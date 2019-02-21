Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz

Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz

25 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlayacaklarını duyurdu.

Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlayacaklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:25 

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Ekonomi
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