Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur
5 dakika önce
Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara'da konuştu. Gündeme dönük açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:45
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