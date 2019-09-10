Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur
Son Dakika Dünya Haber

Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur

5 dakika önce

Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur

Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara'da konuştu. Gündeme dönük açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur." dedi.


Ayrıntılar geliyor...

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da korkutan yangın
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı Yaşlı adamın karısına jesti sosyal medyayı ikiye böldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]