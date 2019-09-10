Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"
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Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: (Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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