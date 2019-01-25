Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Bir Görüşü Dayatmanın Bir Anlamı Yok"

Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Bir Görüşü Dayatmanın Bir Anlamı Yok"

1 saat önce

- Bayrak TV ortak yayını Yerel gazetecilerle canlı sohbet programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğl'nun sorularını yanıtlaması LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Bayrak TV ortak yayınında yerel gazetecilerle canlı sohbet programına katıldı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- Bayrak TV ortak yayını
Yerel gazetecilerle canlı sohbet programı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğl'nun sorularını yanıtlaması LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Bayrak TV ortak yayınında yerel gazetecilerle canlı sohbet programına katıldı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:22 Kaynak: AA

TV, Kıbrıs, Güncel
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