Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Bir Görüşü Dayatmanın Bir Anlamı Yok"
1 saat önce
- Bayrak TV ortak yayını Yerel gazetecilerle canlı sohbet programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğl'nun sorularını yanıtlaması LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Bayrak TV ortak yayınında yerel gazetecilerle canlı sohbet programına katıldı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
- Bayrak TV
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Yerel gazetecilerle canlı sohbet programı Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğl'nun sorularını yanıtlaması LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, KKTC
'de Bayrak TV ortak yayınında yerel gazetecilerle canlı sohbet programına katıldı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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