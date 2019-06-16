Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmedik"
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Çavuşoğlu: "Kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmedik"

29 dakika önce

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tören alanına gelişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tören alanına gelişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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Çavuşoğlu: Kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmedik
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Güncel
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