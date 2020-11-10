Çavuşoğlu: "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Katılımcıların dinleme detayı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Katılımcıların dinleme detayı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısı düzenledi. (2) Bakan Çavuşoğlu: "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı"

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