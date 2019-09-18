Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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