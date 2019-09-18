Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile bir araya geldi

37 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı
FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:26:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]