Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu tebrik etti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:03 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Kırım Tatar
halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, Ukrayna
'daki erken genel seçimlerin ardından ilk açıklanan sonuçlara göre milletvekili seçilen Kırımoğlu ve Çiygöz'ü tebrik etti.
Mevcut oy oranlarına göre, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
'nun partisi Avrupa
Dayanışmasından aday olan Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ve KTMM Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz milletvekili oluyor.
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