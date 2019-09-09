Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü

12 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------

Görüşmeden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 10:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]