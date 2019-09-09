Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
12 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile bir araya geldi.
Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.
Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
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