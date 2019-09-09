Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.
Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.
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