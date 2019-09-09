Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü
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Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Ada'da resmi temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada'dan ayrılacak.

Çavuşoğlu, kktc cumhurbaşkanı akıncı ile görüştü

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
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