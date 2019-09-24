Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

1 saat önce

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü, System.String[]

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, New York, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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