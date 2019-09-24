Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü - NEW

2 gün önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü - NEW

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, New York, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 05:27:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]