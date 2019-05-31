Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü
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Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Mekke'de bulunan Çavuşoğlu, burada Uluçay ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir aradayız. Her yerde Kıbrıs Türkü ile beraberiz. KKTC'nin davası bizim davamız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel
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