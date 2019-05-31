Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: AA
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