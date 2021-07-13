Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ü ağırladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Yasemin Öztürk ve ??beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.