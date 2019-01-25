Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Kktc'deki Üniversitelere Farklı Ülkelerden Öğrenci Gelebilmesi İçin Yurt Dışındaki...

Çavuşoğlu: "Kktc'deki Üniversitelere Farklı Ülkelerden Öğrenci Gelebilmesi İçin Yurt Dışındaki...

2 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katıldı.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Girne, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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