Çavuşoğlu: "Kktc'deki Üniversitelere Farklı Ülkelerden Öğrenci Gelebilmesi İçin Yurt Dışındaki...
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:03 Kaynak: AA
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