Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabında kutlama mesajı paylaştı.

"Kıbrıs Türkü'nün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin KKTC'yi uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kıbrıs'ta Ada'nın iki halkı arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalara göre 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak Kıbrıslı Rumların silahlı gruplar dahil birçok yolla Kıbrıslı Türklere karşı saldırıları ve uyguladıkları ambargolar 1963-1974'te artarak devam etti.

Adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle yaptığı darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Türkiye, Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden bu hareket karşısında 20 Temmuz 1974'te Türk Barış Harekatı'nı başlattı. Kıbrıs Türk halkının varlığını güvence altına alan harekatın ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.

Kıbrıs Türk Federe Meclisinde 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşu ve bağımsızlık bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]