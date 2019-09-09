Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "KKTC'nin siyasi eşitliğinden ödün verilmesi mümkün değildir"
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Çavuşoğlu: "KKTC'nin siyasi eşitliğinden ödün verilmesi mümkün değildir"

23 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: KKTC'nin siyasi eşitliğinden ödün verilmesi mümkün değildir

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:11 Kaynak: AA
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