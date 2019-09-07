Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor

30 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler olmak üzere ortak gündem konularını ele almak amacıyla, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya geleceği belirtildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Hindistan, Ay'a inen dördüncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]