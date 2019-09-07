Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler olmak üzere ortak gündem konularını ele almak amacıyla, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya geleceği belirtildi. - ANKARA