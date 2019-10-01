Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi elif başak çağlar'ı kabul etti
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Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul ettiFransa (DHA) ? Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti
Fransa (DHA) ? Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. Kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması ülke birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.
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