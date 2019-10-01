Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi elif başak çağlar'ı kabul etti
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Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi elif başak çağlar'ı kabul etti

2 saat önce

Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul ettiFransa (DHA) ? Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70.

Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti

Fransa (DHA) ? Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. Kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması ülke birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, kompozisyon birincisi elif başak çağlar'ı kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: DHA
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