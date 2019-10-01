Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'la görüştü - STRAZBURG
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Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'la görüştü - STRAZBURG

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. Kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması ülke birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. Kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması ülke birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'la görüştü - STRAZBURG

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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