Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'la görüştü - STRAZBURG

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa Komisyonu 70. Kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması ülke birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

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İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek