Çavuşoğlu, Komrat Başkonsolosluğunun açılışını yaptı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri'ndeki Komrat Başkonsolosluğunun açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Moldova'nın sınır bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne önem veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri'ndeki Komrat Başkonsolosluğunun açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu törende yaptığı açıklamada, "Moldova'nın istikrarına ekonomik kalkınmasına önem veriyor, destekliyoruz. Güçlü bir Moldova için de güçlü ve müreffeh bir Gagauzya arzu ediyoruz. Özellikle Kişinev Komrat arasında işbirliğinin, diyaloğun samimi bir şekilde geliştirildiğini görmekten de çok mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak Moldova'nın sınır bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne önem veriyoruz" dedi.

"Pandemi döneminde desteğimizi verdik"

Pandemi döneminde de desteğin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Moldova'nın ekonomik kalkınması için desteklerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Pandemi döneminde desteğimizi verdik, dayanışmamızı gösterdik. Kızılay, TİKA ve Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tıbbi malzeme yardımlarını gönderdi. Ben de beraberinde tıbbi malzeme getirdim hem Gagauz halkı hem de Moldovalı dostlarımız için" dedi. - KOMRAT