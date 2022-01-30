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Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı

30.01.2022 12:55
Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının, ikili iş birliğinde bir köşe taşı olmasını sağlamalıyız. Bu, tüm bölgenin çıkarına olacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının, ikili iş birliğinde bir köşe taşı olmasını sağlamalıyız. Bu, tüm bölgenin çıkarına olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Manama'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Bahreyn basınına verdiği demeçte, iki ülke arasındaki derin kardeşlik bağları çerçevesinde Türkiye'nin Bahreyn ile ilişkilerini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin kasımda, Türkiye'ye ziyaretinin "iki tarafın da yararına olacak şekilde karşılıklı iş birliğinin yeniden canlandırılmasının önünü açtığını" belirten Çavuşoğlu, "Zor zamanlarda yan yana durduk. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin ardından bölgeden Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu. Türk halkı ve liderliği zor zamanlarda samimi dayanışma örneğini unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, karşılıklı iş birliğinin yasal çerçevede genişletilmesi ve derinleşmesi için 40'dan fazla protokol ve mutabakat muhtırasının imzalandığını, ikili ilişkilerin savunma, ticaret, sağlık, eğitim, kültür ve turizm alanında ilerlediğini vurguladı.

İlişkilerde 50. yıl köşe taşı olmalı

Türk doktorları, mühendisleri, akademisyenleri, sanatçıları ve iş insanlarının Bahreyn toplumunda saygın bir yer edindiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Bahreyn'deki Türklerin ülke ekonomisine ve kültürel mirasına katkı sağladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Bahreyn'in "bütün, istikrarlı ve güvenli bir Körfez bölgesi" ortak vizyonuna sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki yeni diyalog ve iş birliği dönemi, kalıcı barış, istikrar ve refah için bir pencere oluşturuyor. Türkiye, karşılıklı saygı ve ortak vizyon temelinde bölge çapında iş birliği için üzerine düşeni yapmaya hazır. Bölge ülkeleri arasında beliren diyalog, diplomasi ve iş birliği ufkunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu alanda Bahreyn'in başarılı çabalarını takdir ediyoruz.

İnanıyorum ki; Türkiye-Bahreyn ilişkilerini ilerletmek için bu, doğru an. Bunu değerlendirelim. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının, ikili iş birliğinde bir köşe taşı olmasını sağlamalıyız. Bu, tüm bölgenin çıkarına olacaktır."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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