Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kosova dışişleri bakanı behçet pacolli ile görüştü
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Çavuşoğlu, kosova dışişleri bakanı behçet pacolli ile görüştü

5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştü.

Çavuşoğlu, kosova dışişleri bakanı behçet pacolli ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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