Çavuşoğlu, kosova dışişleri bakanı behçet pacolli ile görüştü
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Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştüSlovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştü
Slovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüştü.
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