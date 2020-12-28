Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Son Dakika

Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi

Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu

Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı

"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu

Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı

Ermenistan'dan Azerbaycan askerlerine saldırdı: 1 asker öldü

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi