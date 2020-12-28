Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
28.12.2020 12:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması
İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.
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