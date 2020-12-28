Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

28.12.2020 12:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması

İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Diaspora, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi - Son Dakika


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