Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede, virüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.