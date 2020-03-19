Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede, virüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:48 Kaynak: AA

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