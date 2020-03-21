Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Annen ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, ikinci telekonferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra'nın da katıldığını belirtti.

Görüşmelerde, virüsle ortak mücadele konusu ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]