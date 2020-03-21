Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Annen ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.
Çavuşoğlu, ikinci telekonferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra'nın da katıldığını belirtti.
Görüşmelerde, virüsle ortak mücadele konusu ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Son Dakika THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor