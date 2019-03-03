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Çavuşoğlu: "Kudüs'ün Tarihi ve Hukuki Statüsünün Muhafazası, Dış Politikamızın Önceliklerinden Bir...

1 saat önce

- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:22 Kaynak: AA

İstanbul, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Avrupa, Güncel
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