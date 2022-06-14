Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür"

14.06.2022 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı. (3)

Çavuşoğlu: Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür
Çavuşoğlu: Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür
Çavuşoğlu: Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür
Çavuşoğlu: Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür" - Son Dakika
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