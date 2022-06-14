Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bingöl İş insanları, STK, Kurum ve Kuruluşları Temsilcileriyle Buluşma" programına katıldı. (3)
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Bugün dünyanın gözünde Türkiye akıllı güçtür' - Son Dakika
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