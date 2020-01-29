Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:01 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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