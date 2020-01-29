Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da buluştu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Gelecek dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.