Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da buluştu.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Gelecek dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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