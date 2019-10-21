Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin...

Çavuşoğlu: "Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin...

15 dakika önce

Çavuşoğlu: "Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de"

Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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