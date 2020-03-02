Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü. - ANKARA
Son Dakika Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı