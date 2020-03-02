Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

(İHA)

Kuveyt, Somali, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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