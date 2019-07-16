Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev tarafından kabul edildi
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Üsküp
'te Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev
tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi. - ÜSKÜP
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